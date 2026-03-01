Система ПВО Кувейта сбила 97 баллистических ракет
Системы ПВО Кувейта сбили 97 баллистических ракет и 283 беспилотника, которые были запущены с территории Ирана.
Об этом говорится в заявлении кувейтского Минобороны.
"С начала атаки были обнаружены 97 иранских ракет, запущенных в направлении Кувейта, а также 283 беспилотника, они были перехвачены", - отмечается в тексте, опубликованном на странице Генштаба кувейтской армии в X.
Согласно заявлению, обломки сбитых ракет и БПЛА "упали на объекты в различных районах страны, что повлекло за собой незначительный материальный ущерб".
Источник: ТАСС
