Трамп заявил о «большом разочаровании» Стармером

США очень разочарованы изначальным нежеланием премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера давать разрешение Вашингтону на использование совместной базы в Индийском океане для ударов по Ирану.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью британской газете The Daily Telegraph.

"Такого, возможно, никогда не происходило раньше между нашими странами. Выглядит так, словно он переживал из-за юридической стороны", - сказал американский лидер. Его высказывания касались соглашения между Великобританией и Маврикием о передаче под его суверенитет архипелага Чагос. Изначально британское правительство отказывалось давать разрешение США на использование совместной американо-британской базы на острове Диего-Гарсия для ударов по Ирану, так как полагало, что это нарушит международное право. Однако вечером в воскресенье Стармер изменил свою позицию и согласился на это.

По мнению хозяина Белого дома, британский премьер слишком быстро одобрил требование Маврикия вернуть ему архипелаг, чего не нужно было делать. "Мы были очень разочарованы в Кире", - сказал Трамп.

"С юридической точки зрения было бы гораздо лучше, если бы он просто сохранил право собственности на эту территорию и не передавал ее людям, которые не являлись законными владельцами", - добавил он.

Глава американской администрации оценил то, что в итоге Стармер пошел навстречу Вашингтону, но указал на ненужную проволочку. "Это полезно. Но на это ушло слишком много времени. Слишком много времени", - сказал Трамп.

Источник: ТАСС