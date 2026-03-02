Иран нанес удары по разведывательным центрам США в Персидском заливе.

Как передает агентство Fars, об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Разведывательные центры и склады военной поддержки США в регионе Персидского залива, комплекс связи Армии обороны Израиля в Беэр-Шеве и более 20 целей в Тель-Авиве, Западном Иерусалиме и Галилее подверглись ударам иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов», — утверждается в публикации.