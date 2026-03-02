Аэропорты Дубая частично возобновят работу

Аэропорты Дубая вечером 2 марта возобновят работу в ограниченном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба городского правительства в социальной сети X.

"Аэропорты Дубая подтверждают, что сегодня вечером, 2 марта, будет возобновлена ограниченная работа. Небольшое количество рейсов разрешено к выполнению из международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта "Аль-Мактум" (DWC)", - говорится в сообщении.

Власти призвали пассажиров не приезжать в аэропорты без подтверждения от авиакомпаний. Прибывать в воздушные гавани рекомендуется только при наличии уведомления с указанием времени вылета.