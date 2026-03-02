Президент США Дональд Трамп анонсировал большую волну ударов по Ирану в скором времени.

Об этом он рассказал в интервью CNN.

По его словам, США еще даже не начали сильно бить по Ирану, «большой волны еще не было».

«Большая скоро последует», – утверждает Трамп.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.