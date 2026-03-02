В Москву из Абу-Даби вылетел первый рейс после закрытия неба

Из Абу-Даби вылетел рейс в Москву, сообщает Ассоциация туроператоров.

Самолет прибудет в столицу ориентировочно в 19:16 мск, следует из данных на сайте Flightradar.

По данным АТОР, это первый вылет в Россию после массовых отмен. Полет выполняет авиакомпания Etihad Airways, на рейс посадили пассажиров с билетами Etihad, которые не смогли вылететь 28 февраля. В рейсе задействован Boeing 787 (около 300 кресел).

В понедельник над столицей ОАЭ были замечены первые после ввода ограничений самолеты. Один из них, следовавший из Нигерии, сел в Абу-Даби, следует из данных FlightRadar24.