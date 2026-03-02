Азербайджанских моряков предупредили о запрете на ввоз в РФ узерлика

Государственное агентство морского и портового транспорта обратилось к морякам в связи с нотой, поступившей в посольство Азербайджана в России от Министерства иностранных дел РФ.

Как говорится в сообщении Агентства, в документе указано, что растение гармала (узерлик) внесено в список наркотических растений и находится под контролем на территории России.

Кроме того, в ноте подчеркнуто, что незаконный оборот, хранение или контрабанда этого растения влекут административную и уголовную ответственность согласно российскому законодательству.

В связи с этим Агентство рекомендует морякам строго соблюдать законы стран при въезде и выезде, особенно России, заранее ознакомиться с перечнем запрещённых веществ и категорически воздерживаться от их использования, перевозки или хранения.