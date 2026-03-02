Китай призвал Иран уважать суверенитет стран Персидского залива

МИД Китая призвал Иран уважать территориальную целостность и суверенитет стран Персидского залива.

«Суверенитет, безопасность и территориальная целостность стран Персидского залива должны в полной мере уважаться», заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Источник: РИА Новости