Кувейт сообщил о крушении нескольких американских военных самолетов

Минобороны Кувейта сообщило, что несколько истребителей США потерпели крушение на территории страны, их пилоты выжили, сообщило госагентство KUNA.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись с потерпевшим крушение истребителем F-15 и эвакуировавшимся пилотом. Средства ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15 неподалеку от Кувейта, сообщало иранское агентство Tasnim.

"Несколько американских военных самолетов потерпели крушение в Кувейте, их экипажи спаслись", - сообщило агентство со ссылкой на Минобороны.

Источник: РИА Новости