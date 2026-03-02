Кувейт сообщил о крушении нескольких американских военных самолетов
Минобороны Кувейта сообщило, что несколько истребителей США потерпели крушение на территории страны, их пилоты выжили, сообщило госагентство KUNA.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись с потерпевшим крушение истребителем F-15 и эвакуировавшимся пилотом. Средства ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15 неподалеку от Кувейта, сообщало иранское агентство Tasnim.
"Несколько американских военных самолетов потерпели крушение в Кувейте, их экипажи спаслись", - сообщило агентство со ссылкой на Минобороны.
Источник: РИА Новости
