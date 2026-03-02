Кипр не намерен участвовать в военных операциях

Кипр не собирается принимать участие ни в каких военных операциях в связи с событиями вокруг Ирана.

Об этом заявил президент страны Никос Христодулидис, обращаясь к нации в связи с ночным ударом дрона по британской авиабазе Акротири, расположенной на юге Кипра.

"Мы находимся в регионе, который характеризуется особой геополитической нестабильностью, сталкивается со множеством вызовов и проблем и переживает беспрецедентный кризис. Хочу четко заявить: наша страна никоим образом не участвует и не намерена участвовать ни в каких военных операциях", - подчеркнул глава островного государства.

Христодулидис заявил, что Кипр будет продолжать выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства - с территории острова в сектор Газа по морскому коридору "Амалфея" осуществляется доставка международной гуманитарной помощи.

Он также подчеркнул, что его администрация считает своей "приоритетной задачей обеспечение безопасности страны и ее граждан" и делает для реализации этой цели все возможное.

Христодулидис подтвердил факт ночного удара дрона по расположенной на острове Кипр британской заморской территории Акротири и Декелия, сообщив, что спустя три минуты после полуночи "беспилотный летательный аппарат типа "Шахед" врезался в военные объекты британских баз в Акротири, причинив незначительный материальный ущерб".

Источник: ТАСС