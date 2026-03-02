МИД: Новых данных о пострадавших азербайджанцах в Иране нет

Новых сведений о пострадавших гражданах Азербайджана в Иране не поступало, дипломатические представительства страны продолжают работу в усиленном режиме.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана в ответ на запрос агентства.

Согласно заявлению МИД от 1 марта, один гражданин Азербайджана пострадал c начала эскалации ситуации в регионе. Ему оказывается необходимая поддержка со стороны дипломатической миссии, состояние оценивается как удовлетворительное.

В связи с кризисной ситуацией посольства и генеральные консульства Азербайджана в регионе продолжают деятельность в усиленном режиме. В соответствии с опубликованным МИД предупреждением о поездках, граждане Азербайджана, находящиеся на территории Ирана, могут покинуть страну через сухопутные границы Азербайджана или Турции - в зависимости от региона пребывания.