Трамп назвал причину ликвидации Хаменеи

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пытался дважды его ликвидировать, однако американские военные раньше добрались до верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу ABC.

«Я достал его (Хаменеи — прим. ред.) прежде, чем он достал меня. Они пытались дважды. Что ж, я достал его первым», — признался Трамп.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Источник: Газета.ру