Посол Ирана поблагодарил Азербайджан

Благодарим народ и государство Азербайджана.

Как сообщает AПA, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу на пресс-конференции, состоявшейся в посольстве.

Посол отметил, что в трудные дни направленные из Азербайджана послания солидарности высоко ценятся иранским народом.

По его словам, взаимная поддержка и солидарность являются частью исторических и культурных связей между двумя странами.

В своём выступлении посол также подчеркнул, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Ирана в связи со смертью Верховного лидера. По его словам, в Иране высоко ценят оказанную поддержку: «Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по процессам, происходящим в регионе. В рамках телефонного разговора азербайджанская сторона вновь подчеркнула, что не допустит использования своей территории против какого-либо государства, в том числе против Ирана. Эта позиция неоднократно озвучивалась официальным Баку».