 Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили напряженность на Ближнем Востоке

First News Media12:05 - Сегодня
Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили напряженность на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым, они обсудили напряженность на Ближнем Востоке.

Об этом 1news.az сообщили в МИД Азербайджана.

"Стороны обсудили военную эскалацию и рост напряженности в регионе Ближнего Востока, выразив глубокую обеспокоенность происходящим. Министры подчеркнули, что дальнейшее обострение ситуации может создать серьезные угрозы региональной безопасности и стабильности", - отмечается в сообщении.

Главы МИД также отметили целесообразность усиления взаимодействия между консульскими подразделениями дипломатических миссий двух стран в регионе для координации работы по оказанию поддержки гражданам.

Кроме того, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

