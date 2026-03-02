В Иране заявили о 35 погибших при атаках на провинцию Фарс

Не менее 35 человек погибли при атаках Израиля и США в провинции Фарс на юге Ирана, число жертв может возрасти, сообщило иранское агентство Tasnim.

"Тридцать пять человек из числа жителей провинции Фарс погибли при атаках США и сионистского режима - с учетом продолжающихся атак с воздуха эта статистика может вырасти", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что, помимо жертв в Ламарде, где под удар попал спортзал (власти сообщали о 20 погибших), жертвы были в Ширазе и других городах провинции.