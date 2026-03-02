Tasnim: В провинции Восточный Азербайджан погибли 27 человек

По меньшей мере 27 иранцев погибли в результате ударов США и Израиля по провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана с 28 февраля.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, 1 марта в городе Мераге этой провинции из-за атаки погибли 15 человек.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции.

Источник: ТАСС