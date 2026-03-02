Из-за атаки Ирана Каха Каладзе не может покинуть Абу-Даби

В субботу-воскресенье мэр Тбилиси Каха Каладзе находился в Абу-Даби, в связи со сложившимся положением он пока не может вылететь в Грузию.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на заявление пресс-службы мэрии города Тбилиси, опубликованное на Interpressnews.ge.

Грузинские СМИ сообщают, что К.Каладзе отправился в ОАЭ с супругой и сопровождающими лицами для того, чтобы отметить свой день рождения - 27 февраля мэру Тбилиси исполнилось 48 лет.

