От лекарств до крысиного яда: за месяц в Азербайджане несколько человек скончались от тяжелых отравлений

В феврале в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) Азербайджана по причине отравлений различного происхождения было госпитализировано в общей сложности 88 человек.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в КМЦ.

Отмечается, что благодаря своевременно проведенным лечебным мероприятиям состояние 82 пациентов стабилизировалось, они были выписаны домой на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Из общего числа госпитализированных 33 человека поступили с отравлением лекарственными препаратами, 4 - крысиным ядом (родентицидом), 23 - уксусной кислотой, 1 - растворителями, 3 - прижигающими жидкостями, 4 - с аллергическими реакциями, 3 - с алкогольным отравлением, 15 - с отравлением угарным газом, 1 - с анафилактическим шоком и еще 1 человек - с отравлением фосфорорганическими соединениями.

Несмотря на проведенную интенсивную терапию, спасти жизнь шестерых мужчин не удалось. Основными причинами летальных исходов стали токсические состояния, вызванные отравлением медикаментами, алкоголем и уксусной кислотой.