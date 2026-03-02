Трагедия в Баку не остановила бизнес: «Baku City Karting» снова в строю? - ФОТО

Как мы сообщали, 1 января 2026 года на территории картинг-центра «Baku City Karting» произошел инцидент , в результате которого погиб 17-летний Кямал Сафарли.

По словам родственников, гибель подростка стала следствием неосторожных действий другого участника, нарушившего правила безопасности. Близкие настаивают на тщательном расследовании всех обстоятельств случившегося

Как выяснилось, спустя два месяца после трагедии объект возобновил деятельность, что вызвало резкий протест со стороны семьи погибшего.

Близкий родственник юноши Рустам Набизаде сообщил 1news.az, что, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от многочисленных переломов ребер, повреждения легких и сердца, а также острой кровопотери. По факту возбуждено уголовное дело по статье 124 УК АР (Причинение смерти по неосторожности). Дело находится в производстве прокуратуры Сабаильского района.

По словам родственника, после трагедии работа центра была приостановлена, однако недавно он обнаружил в социальных сетях рекламу о возобновлении услуг. Чтобы проверить это лично, мужчина посетил объект в качестве клиента.

«Я увидел в Instagram сторис о том, что центр открыт. Позвонил им, мне подтвердили, что работают с 11:00. Я поехал туда, оплатил услугу и зашел. После этого я разговаривал с исполняющим обязанности директора Хикметом Дживазаде и спросил у него про документы, разрешающие официальное открытие, но мне ответили, что письменного разрешения от прокуратуры нет», - рассказывает он.

Потерпевшая сторона выражает серьезную обеспокоенность тем, что объект функционирует в условиях неоконченной технической экспертизы.

Родственник подчеркивает, что механизмы происшествия и соблюдение процедур безопасности до сих пор не установлены.

«Нас волнует, что техническая экспертиза самого центра еще не завершена. Карты под номерами 10 и 11, которые столкнулись в день трагедии, даже не были изъяты - они стоят в открытом доступе. Я опасаюсь, что их могут просто отремонтировать, устранив возможные неисправности», - добавил близкий погибшего.

В ходе своего визита родственник попытался выяснить, изменился ли подход к безопасности на объекте. Он намеренно интересовался, можно ли не надевать комбинезон или не подписывать регламентирующие документы. По его словам, сотрудники разрешили игнорировать экипировку, предложив лишь подписать бумагу, которая, по мнению потерпевших, не имеет юридической силы. Из нововведений на объекте появилась лишь вывеска о необходимости согласия родителей для лиц 16–18 лет.

Редакция 1news.az попыталась прояснить ситуацию и в 11:00 по бакинскому времени - как и было указано на официальной странице картинг-центра «Baku City Karting» - мы связались с организацией по контактным номерам.

Трубку подняли незамедлительно, однако, как только сотрудник компании узнал, что звонят представители СМИ, он посоветовал обращаться в прокуратуру, сославшись на то, что следствие по делу продолжается.

В связи с этим у нас возник закономерный вопрос: если следствие все еще идет, разрешено ли центру возобновлять работу и действительно ли они сейчас принимают посетителей? Однако ответа не последовало - на этом моменте нам просто повесили трубку.

Естественно, следующей инстанцией, куда мы обратились для прояснения правовых аспектов данного вопроса, стала Генеральная прокуратура. Редакция 1news.az направила в ведомство соответствующий запрос.

Как нам сообщили из генпрокуратуры, в связи с тем, что следствие еще продолжается и любая предоставленная информация может быть сочтена тайной следствия, ответ по данному делу может быть предоставлен только родственникам погибшего. Для получения информации они могут обратиться как в Генеральную прокуратуру, так и в прокуратуру района, в котором идет следствие.

Мы, в свою очередь, продолжим следить за развитием событий и будем обновлять информацию по мере ее поступления.