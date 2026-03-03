Госпогранслужба: за нарушение государственной границы задержаны 16 человек

В феврале 2026 года за нарушение государственной границы задержаны 16 человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС), в течение февраля за нарушение госграницы были задержаны 16 человек.

Отмечается, что среди задержанных - 8 граждан Азербайджана, 2 - Ирана, по одному гражданину Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, России, Ганы и Палестины.

В ходе мероприятий по борьбе с незаконной миграцией задержаны 10 человек, пытавшихся пересечь государственную границу по поддельным документам (паспортам и штампам о дате), а также по чужим документам. За нарушение правил пограничного режима задержаны 92 человека, в их отношении приняты соответствующие меры.

В ведомстве сообщили, что в результате мер по борьбе с преступностью были задержаны и переданы в соответствующие органы 349 человек, находившихся в розыске. Предотвращен выезд из страны 554 лиц, которым запрещено покидать территорию Азербайджана, и въезд 13 лиц, чей въезд в страну ограничен. В двух случаях пресечены попытки ввоза наркотиков на территорию страны с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков обнаружено и изъято 298 кг 299 г наркотических средств, а также 2990 таблеток наркотического содержания.

В результате мер по борьбе с контрабандой обнаружены и изъяты товары на общую сумму 10 миллионов 912 тысяч 328 манатов, включая лекарственные препараты, косметические средства и табачные изделия.