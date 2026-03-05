 Минобороны Турции: Сепаратизм - удар по миру и стабильности во всем регионе | 1news.az | Новости
Минобороны Турции: Сепаратизм - удар по миру и стабильности во всем регионе

First News Media14:47 - Сегодня
Минобороны Турции: Сепаратизм - удар по миру и стабильности во всем регионе

Анкара выступает за сохранение территориальной целостности и недопущение ударов по единству соседних стран.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции, распространенном 5 марта в Анкаре.

В Минобороны Турции подчеркнули недопустимость подпитки сепаратистских настроений в регионе, в том числе использования «этнических террористических организаций», что «является угрозой не только для безопасности Ирана, но и ударом по миру и стабильности во всем регионе».

«Минобороны Турции в координации с соответствующими государственными учреждениями внимательно отслеживает действия террористической организации PJAK (ветвь террористов РПК - прим. АЗЕРТАДЖ) в Иране», - подчеркнули в министерстве.

В Минобороны заверили, что приоритетом для Турции остается устранение витков эскалации в регионе, прочный режим прекращения огня и разрешение конфликтов мирными средствами.

В ведомстве призвали стороны к немедленному прекращению ударов, диалогу и рычагам дипломатии.

Информацию отдельныx СМИ о массовых потокаx иранскиx беженцев к границе Турции, в Минобороны назвали «не соответствующей действительности».

В Анкаре привлекли внимание к высокому уровню систем безопасности турецко-иранской границы. «ВС Турции принимают необходимые меры на случай любых сценариев развития событий, координируя действия с госструктурами. Мы оставляем за собой право реагировать на враждебные действия, независимо от их источника», - подчеркнули в Минобороны, напомнив о падении обломков ракеты в провинции Xатай.

399

