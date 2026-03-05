Пашинян: Я рад тому, что между Арменией и Азербайджаном устанавливается товарооборот

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что экономическая повестка дня в отношениях между Арменией и Азербайджаном преобладает над политической, что, по мнению премьер-министра, неплохо.

Пашинян высказал такое мнение на брифинге после заседания правительства.

«Похоже, что экономическая повестка дня преобладает над политической, что хорошо, потому что политические программы служат экономической. А события 8 августа открыли достаточное поле для экономического сотрудничества, и я рад, что между Арменией и Азербайджаном устанавливается товарооборот. Надеюсь, что по возможности скоро мы будем не только импортировать товары из Азербайджана, но и экспортировать товары из Армении в Азербайджан», — сказал премьер.

Источник: Арменпресс