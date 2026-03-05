Посольство Украины осудило атаки иранских дронов на Нахчыван

Посольство Украины в Азербайджане осудило атаки иранских дронов на Нахчыван.

Как сообщает AПA со ссылкой на посольство, дипломатическое представительство внимательно следит за информацией об атаке иранских БПЛА на территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Посольство Украины выразило поддержку и солидарность с Азербайджаном: «Мы призываем всех объединиться для усиления борьбы против режимов, которые подрывают глобальную безопасность, а также будущее наших народов».

В сообщении также напомнили, что иранские дроны уже давно превратились в инструмент террора, подчеркнув, что именно это оружие используется иранским режимом для нанесения ударов по украинским городам, гражданской инфраструктуре и мирному населению.

В заявлении также приведены слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги: «Иранский режим на протяжении десятилетий терроризирует регион, поддерживает и финансирует террористические группировки, которые приносят нестабильность другим странам».