В Азербайджане уничтожили более 73 тонн семенного картофеля, непригодного к потреблению - ФОТО

В Азербайджане уничтожили более 73 тонн семенного картофеля, завезённого из Грузии и Турции.

Об этом говорится в сообщении Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

В ходе контрольных проверок инспекторы АПБА отобрали образцы из двух партий семенного картофеля: 48 750 кг, импортированных компанией ООО ROSTA M из Грузии, и 24 800 кг, ввезённых из Турции физическим лицом Саныевым Хайямом Асад оглу.

По итогам лабораторных анализов в клубнях была выявлена кольцевая бактериальная гниль. В связи с этим было принято решение вывезти заражённую продукцию за пределы таможенной территории и уничтожить её.