В столице Ирана атакованы спортивные комплексы и здания муниципалитета

В Тегеране были совершены нападения на спортивные объекты, полицейские участки и аквапарк, который иранские силы безопасности использовали для самозащиты.

Как стало известно Iran International, среди пострадавших зданий — отделение полиции по борьбе с наркотиками, еще одно отделение полиции на юго-востоке Тегерана и здание муниципалитета 18-го округа Тегерана.

Среди других объектов — стадионы «Бесат» и «Азади», спортивные комплексы «Шахидан Исмаилы» и «Эскандерлу», а также аквапарк «Азадаган».