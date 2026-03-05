 Посол Франции осудила атаку иранских БПЛА на Нахчыван - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Сегодня
Посол Франции в Азербайджане Софи Лагут осудила атаку иранских БПЛА на Нахчыван.

Об этом дипломат написала на своих страницах в соцсетях.

«Атаки БПЛА, осуществлённые Ираном сегодня днём против Нахчывана, являются неприемлемым шагом, направленным против безопасности и территориальной целостности Азербайджана. Я решительно осуждаю эти действия, подрывающие региональную стабильность и нарушающие международное право.

Мои мысли и солидарность — с населением, пострадавшим в результате этого инцидента, особенно с четырьмя ранеными. Желаю им скорейшего выздоровления», — говорится в публикации Лагут.


