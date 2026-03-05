Официальный Киев осудил иранскую атаку дронами на Азербайджан

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с осуждением дроновой атаки Ирана на Азербайджан в четверг.

«Мы осуждаем удар Ирана по Азербайджану, который стал продолжением его безрассудных атак на страны Ближнего Востока и Европы», - говорится в заявлении Сибиги, распространенном посольством Украины в Баку.

«Никогда не существовало никаких оснований иранским террористам наносить вред Азербайджану, Украине - поставляя свои дроны России, - или другим странам, где они сеяли хаос, убийства и дестабилизацию», - подчеркнул глава украинского МИД.

По его словам, нападение Ирана на Азербайджан в очередной раз демонстрирует, что режим в Тегеране является глобальной, а не только региональной угрозой: «И речь идет не только об Иране, но и о его террористических сообщниках, в частности о России».

«Все международные усилия должны быть консолидированы, чтобы нейтрализовать угрозы, которые представляет иранский режим, дать шанс на нормальную жизнь иранскому народу и восстановить безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и за его пределами», - подчеркнул Сибига.