Турция выразила поддержку Азербайджану после атаки иранских БПЛА на Нахчыван

Турция решительно осуждает атаку беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику.

Об этом говорится в заявлении МИД страны.

"Мы решительно осуждаем нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов, совершенные сегодня (5 марта) на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана", - говорится в заявлении.

Турция призывает к немедленному прекращению атак на третьи страны на Ближнем Востоке и выражает поддержку Азербайджану.

"Мы вновь подчеркиваем необходимость немедленного прекращения нападений, направленных против третьих стран в регионе и повышающих риск распространения войны. Турция, как и всегда, будет и впредь поддерживать Азербайджан",- говорится в заявлении.

5 марта в полдень с территории Исламской Республики Иран были совершены атаки беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику.

Один беспилотник упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, а другой — вблизи здания школы в селе Шекерабад.

В результате атаки повреждено здание аэропорта, два гражданских лица получили ранения, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

МИД Азербайджана решительно осудил атаки.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, осуществленные с территории Исламской Республики Иран. Данное нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряженности в регионе.

Мы требуем от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки внести ясность в данный вопрос, предоставить объяснения и принять необходимые неотложные меры для предотвращения повторения подобных случаев в будущем.

Азербайджанская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер», - говорится в сообщении.

Посол Ирана в Азербайджане вызван в Министерство иностранных дел. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста, отметило ведомство.

Министерство обороны Азербайджана также решительно осудило атаки со стороны вооруженных сил Ирана против гражданской инфраструктуры на территории нашей страны, совершенные при отсутствии какой-либо военной необходимости.

«В настоящее время изучаются технические параметры БПЛА и подробности данных атак.

Вся ответственность за произошедшее в полной мере ложится на Исламскую Республику Иран.

Министерство обороны Азербайджанской Республики готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а также обеспечения безопасности гражданских лиц и инфраструктуры. Эти акты агрессии не останутся без ответа», - говорится в заявлении ведомства.