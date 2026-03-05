Казахстан выразил обеспокоенность атакой Ирана на Нахчыван

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что атаки беспилотников, совершенные 5 марта со стороны Исламской Республики Иран против территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана и сопровождавшиеся ущербом для гражданской инфраструктуры и ранением мирных жителей, противоречат суверенитету и территориальной целостности страны, сообщает МИД Азербайджана.

До сведения казахстанской стороны было доведено, что Азербайджан требует от Исламской Республики Иран внесения ясности в данный вопрос, предоставления объяснений, принесения извинений и принятия необходимых неотложных мер для недопущения повторения подобных случаев в будущем.

Глава МИД Казахстана выразил глубокую обеспокоенность в связи с данными атаками и выразил надежду на то, что ситуация не приведет к дальнейшей эскалации напряженности.