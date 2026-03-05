Воевали с США - попали в Нахчыван: Иранская благодарность

Иногда международная политика напоминает сцену из плохо поставленного спектакля, где актеры произносят громкие слова о принципах, справедливости и борьбе с несправедливостью, а затем совершают действия, которые разрушают собственную же риторику.

Чем громче звучат заверения, тем чаще за ними скрывается совсем иная реальность. История последних десятилетий знает множество подобных примеров, когда государства, объявлявшие себя защитниками справедливости и борцами с внешними врагами, внезапно начинали вести себя так, что их собственные заявления превращались в политический фарс.

В последние дни именно такую картину демонстрирует иранский режим. Официальный Тегеран утверждает, что ведет войну против Соединенных Штатов и Израиля, обвиняет их во всех возможных грехах, заявляет о защите своей территории и суверенитета. Однако на деле удары, которые Иран наносит в ходе этой войны, почему-то зачастую приходятся вовсе не по США и не по Израилю, а по государствам, находящимся вокруг него.

До сегодняшнего дня подобная практика в основном касалась стран Ближнего Востока. После каждого удара иранская сторона неизменно объясняла произошедшее одинаково: целью якобы являлись американские военные базы, расположенные на территории этих государств. Формула звучала настолько часто, что стала своего рода универсальным оправданием любых последствий. Если разрушен объект инфраструктуры, если повреждены здания, если пострадали мирные жители, объяснение всегда готово: удар наносился по американской базе.

Проблема заключается в том, что результаты этих обстрелов нередко выглядели весьма далекими от заявленных целей. Под удары попадали гражданские объекты, транспортная инфраструктура, жилые районы. В различных странах региона фиксировались случаи, когда пострадавшими становились обычные люди, имеющие к военным объектам такое же отношение, как пассажиры аэропорта к запуску ракет. Однако иранская риторика оставалась неизменной. В Тегеране предпочитали делать вид, что подобные «ошибки» являются неизбежным побочным эффектом войны.

До определенного момента все это происходило за пределами Южного Кавказа. Но сегодня ситуация приобрела совершенно иной характер. Впервые за время нынешнего противостояния удар был нанесен по территории Азербайджана.

Несколько иранских беспилотников атаковали Нахчыванскую Автономную Республику. Один из дронов упал на здание терминала аэропорта Нахчывана. Еще один беспилотный аппарат рухнул вблизи здания школы в селе Шекерабад. Эти атаки, осуществленные с территории Исламской Республики Иран, привели к повреждению здания аэропорта и ранению двух гражданских лиц.

Сама география этих ударов вызывает закономерный вопрос. В Нахчыване нет американских баз. Там нет и каких-либо иностранных военных объектов. Речь идет о территории Азербайджанской Республики, на которой располагаются гражданские учреждения и инфраструктура, используемая мирным населением. Аэропорт, по которому пришелся удар, обслуживает пассажиров, а школа рядом с местом падения беспилотника предназначена для детей.

Иными словами, в этот раз объяснить произошедшее стандартной формулой о «точном ударе по американской базе» у иранских властей вряд ли получится. Даже при самой богатой фантазии трудно представить, каким образом терминал гражданского аэропорта Нахчывана мог быть принят за объект Пентагона.

И здесь возникает вполне логичный вопрос: почему удар был нанесен именно по аэропорту Нахчывана?

Ответ выглядит довольно очевидным. Режим мулл прекрасно знает, что основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой на сегодняшний день связывает прежде всего воздушное сообщение. Фактически именно авиация обеспечивает оперативную и постоянную связь между основной территорией страны и ее эксклавом. Поэтому вывод из строя аэропорта Нахчывана может рассматриваться как попытка прервать эту связь и создать дополнительные трудности в коммуникации между двумя частями государства.

Подобная тактика, к сожалению, хорошо известна в истории региона. В 90-е годы Армения активно использовала подобные методы, стремясь изолировать Нахчыван и нарушить его транспортное сообщение с основной территорией Азербайджана. Сегодня складывается впечатление, что иранское руководство решило воспользоваться этим же печально известным примером.

МИД Азербайджана отреагировал на случившееся предельно четко и недвусмысленно. В официальном заявлении подчеркивается, что нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряженности в регионе. Азербайджанская сторона потребовала от Ирана в кратчайшие сроки внести ясность в произошедшее, предоставить объяснения и принять необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

В заявлении МИД также отмечено, что Азербайджан оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер.

Дипломатическая реакция последовала незамедлительно. Посол Ирана в Баку Муджтаба Демирчилу был вызван во внешнеполитическое ведомство Азербайджана, где ему будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота. Подобные шаги в дипломатической практике предпринимаются в тех случаях, когда речь идет о серьезном нарушении межгосударственных отношений.

Однако дипломатические формулировки, как правило, отличаются сдержанностью. Реальность же выглядит куда более жестко.

Еще более жесткую оценку произошедшему дало Министерство обороны Азербайджана. В официальном заявлении ведомства подчеркивается: «Вся ответственность за произошедшее в полной мере ложится на Исламскую Республику Иран. Министерство обороны Азербайджанской Республики готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а также обеспечения безопасности гражданских лиц и инфраструктуры. Эти акты агрессии не останутся без ответа».

Нанесение удара беспилотниками по территории Нахчывана со стороны вооруженных сил Ирана демонстрирует уровень политической благодарности, который режим мулл способен проявлять по отношению к соседям. И эта благодарность, как оказалось, выражается весьма своеобразным способом — с использованием дронов.

Азербайджан на протяжении многих лет последовательно придерживался принципов добрососедства в отношениях с Ираном. С территории Азербайджана никогда не исходило угроз для иранского государства. Более того, Баку неоднократно на самом высоком уровне давал четкие заверения, что азербайджанская территория не будет использоваться для каких-либо военных операций против Ирана и держала слово, несмотря ни на что. Эти заверения звучали не один раз и были хорошо известны в Тегеране.

Когда началось нынешнее противостояние США и Израиля с Ираном, Азербайджан занял взвешенную позицию. Баку сохранял нейтралитет, не допуская втягивания страны в чужой конфликт. Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично посетил посольство Ирана в Баку, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Этот жест был воспринят как проявление уважения и гуманности в крайне напряженной обстановке.

Помимо этого, Азербайджан рассматривал возможность направления гуманитарной помощи Ирану. То есть речь шла о поведении государства, которое стремится поддерживать нормальные отношения с соседом даже в сложной международной ситуации.

Ответ же, полученный сегодня, оказался весьма показателен.

Иранский беспилотник, упавший на терминал аэропорта Нахчывана, стал своеобразным символом той политической логики, которой руководствуется режим мулл. Когда государство, демонстрировавшее добрососедство и сдержанность, получает в ответ удар по гражданской инфраструктуре, это трудно назвать иначе как проявлением откровенного лицемерия.

Выбор цели также говорит сам за себя. Аэропорт — объект, предназначенный для обслуживания мирных пассажиров. Люди приезжают туда, чтобы отправиться в поездку, встретить родственников, вернуться домой. Вблизи места падения другого беспилотника находится школа. Трудно представить более наглядную иллюстрацию того, как именно иранские военные понимают разницу между военными и гражданскими объектами.

Подобные действия имеют вполне определенное название. Удар по гражданской инфраструктуре, используемой мирным населением, рассматривается как акт террора против гражданских лиц.

Попытки объяснять подобные эпизоды военной необходимостью выглядят особенно цинично, если учесть, что Азербайджан не участвовал в конфликте против Ирана. В Баку не размещались иностранные военные базы, не осуществлялись операции против иранской территории, не предпринимались действия, которые могли бы рассматриваться как угроза.

В этой ситуации атака беспилотников выглядит как проявление элементарного бессилия. Когда режим, заявляющий о своей мощи, наносит удар по аэропорту соседнего мирного государства, трудно говорить о военной доблести. История показывает, что подобная тактика редко приносит ее авторам политические дивиденды. Напротив, она неизбежно приводит к росту напряженности и разрушению доверия между государствами.

Азербайджан в течение многих лет последовательно выстраивал отношения с соседями на основе уважения суверенитета и принципов международного права. Эта линия поведения позволяла сохранять стабильность в регионе, где конфликтов и без того хватало. Поэтому произошедшее сегодня воспринимается как откровенно враждебный шаг со стороны иранского режима. Подобные действия разрушают ту хрупкую атмосферу доверия, которая всегда была важна для стабильности региона.

Иранскому руководству предстоит дать объяснение произошедшему. Однако даже самые искусные дипломатические формулировки вряд ли смогут изменить очевидный факт: удары были нанесены по гражданским объектам Азербайджана. А это уже вопрос не риторики, а ответственности.

История международных отношений хорошо показывает одну закономерность. Те, кто решается на агрессивные действия против Азербайджана, рано или поздно начинают об этом сожалеть. И иранскому режиму стоило бы помнить об этом, прежде чем превращать дроны в инструмент своей «благодарности» соседям.