В Турции с цветами встретили пассажиров рейса Баку - Нахчыван - ФОТО

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Баку - Нахчыван, совершил посадку в аэропорту имени Шехида Бюлента Айдына в турецком Игдыре из-за временного закрытия аэропорта Нахчывана.

71 пассажира, находившегося на борту, встретили представители властей Игдыра, после чего они были отправлены в Нахчыван автобусами.

Как сообщает 1news.az, аэропорт Нахчывана был временно закрыт для полетов по соображениям безопасности в результате падения иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Международного аэропорта Нахчыван и прилегающих районах Нахчыванской Автономной Республики, что привело к повреждению инфраструктуры аэропорта.

В связи с приостановкой работы аэропорта пассажирский самолет, следовавший рейсом Баку - Нахчыван, был перенаправлен в качестве альтернативы в аэропорт Игдыра имени Шехида Бюлента Айдына. Лайнер совершил посадку с 71 пассажиром на борту около 20:30 по местному времени.

Пассажиров встретили депутат парламента от Игдыра Джантюрк Алагёз, заместитель губернатора Игдыра Ахмет Гёкчеджик, генеральный консул Азербайджана в Карсе Замин Алиев, ректор Университета Игдыра Экрем Гюрель, председатель отделения Партии справедливости и развития (AK Parti) в Игдыре Али Кемаль Аяз и директор аэропорта Игдыра Фикрет Багджа.

После прохождения паспортного контроля пассажиры были отправлены в Нахчыван автобусами.

Депутат парламента от Игдыра Джантюрк Алагёз в своем заявлении отметил, что произошедшее в Нахчыване опечалило всех:

«Мы передаем пожелания скорейшего выздоровления нашим гражданам и молимся за тех, кто пострадал. Мы не хотим эскалации событий в регионе. Конечно, происходящее по соседству затрагивает и нас. Из-за инцидента аэропорт Нахчывана временно закрыт. В целях безопасности рейсы Баку - Нахчыван будут осуществляться через Игдыр. Мы будем рады видеть наших нахчыванских азербайджанских братьев здесь».

Отметим, что до возобновления работы аэропорта Нахчывана пассажиры, прибывающие из Баку, будут добираться до Нахчывана наземным транспортом через Игдыр.

Напомним, что 5 марта в полдень с территории Исламской Республики Иран были совершены атаки беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику.

Один беспилотник упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, а другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

В результате атаки было повреждено здание аэропорта, четыре гражданских лица получили ранения.

