Мерц: Иран не должен стать ареной для конфликтов

Иран не должен превратиться в арену для опосредованных войн, следует не допустить разрушения его государственности и сохранить территориальную целостность.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, слова которого приводит пресс-служба правительства ФРГ.

«По мере продолжения и расширения боевых действий мы видим и растущие риски. Они затрагивают безопасность Израиля и наших партнеров в регионе, особенно в Персидском заливе», - отметил он. «Они касаются государственности и территориальной целостности Ирана», - указал Мерц. «Бесконечная война не в наших интересах», - подчеркнул он. «Необходимо сохранить территориальную целостность Ирана, он не должен превратиться в арену для опосредованных войн», - заявил канцлер.

«Иранское государство должно быть в состоянии продолжать выполнять свои функции, необходимо сохранить общественный порядок и обеспечить основное снабжение. Иранская экономика не должна рухнуть», - подчеркнул Мерц. Он призвал не допустить и «неконтролируемой миграции» из страны. Канцлер утверждал, что при определенных условиях «в перспективе могут быть сняты санкции и оказана помощь» Ирану.

Источник: ТАСС