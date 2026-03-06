Начался этап регистрации на VI конкурс «Yüksəliş»

Дан старт этапу регистрации на VI конкурс «Yüksəliş», учрежденный распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает 1news.az, об этом на пресс-конференции, посвященной шестому по счету конкурсу, заявил заместитель министра молодежи и спорта, руководитель Рабочей группы конкурса «Yüksəliş» Фархад Гаджиев.

«Конкурс, направленный на выявление профессиональных и перспективных кадров в сфере управления, а также на развитие их индивидуальных и лидерских навыков, уже шестой сезон объединяет участников, открывая перед ними новые возможности».

Подводя итоги предыдущих пяти лет в связи с началом VI сезона, Ф.Гаджиев рассказал об институциональной значимости конкурса «Yüksəliş» и динамике его устойчивого развития.

Было отмечено, что за прошедшее время конкурс добился значительного прогресса не только в количественном, но и в качественном отношении, создав объективную среду оценки и развития для тысяч кандидатов, представляющих различные сферы.

Отметим, что регистрация в рамках VI сезона продлится до 16 апреля 2026 года. Она осуществляется через официальный сайт конкурса - yukselish.az.

Принять участие в конкурсе могут граждане Азербайджанской Республики в возрасте от 21 до 51 года, имеющие высшее образование и опыт управленческой деятельности не менее 2 лет. Конкурс «Yüksəliş» состоит из 6 этапов: регистрация, экзамен на общие знания, аналитический анализ, управленческие навыки, полуфинал и финал.

Кандидаты, желающие принять участие, могут зарегистрироваться, создав личный кабинет на официальном сайте «yukselish.az» и заполнив регистрационную форму. Лица, проходившие регистрацию в предыдущие годы, могут подтвердить свое участие, войдя в личные кабинеты.