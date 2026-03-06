Вугар Байрамов: Какую выгоду приносит Ирану лицемерная политика режима мулл?

Член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов высказался в социальной сети Facebook о лицемерной политики режима мулл в Иране.

«Дружелюбная политика Азербайджана в отношении соседей сталкивается с неблагодарным и лицемерным поведением Ирана, что вызывает не только сожаление, но и ставит ряд важных вопросов. Какую выгоду приносит Ирану такая лицемерная политика режима мулл? Несмотря на то, что Иран, выбравший формат противоречивых отношений с соседями, обладает значительными энергетическими ресурсами, страна по-прежнему относится к группе государств с низким и средним уровнем дохода. Согласно отчету Всемирного банка, около 40% населения Ирана живет на уровне бедности. Несмотря на статус страны с энергетическими ресурсами, фискальный дефицит страны превышает 4% ВВП», - отмечает Вугар Байрамов.

По словам депутата, «Иран, который занимает второе место в мире по запасам газа - 33 триллиона кубических метров, и третье место по запасам нефти - 280 миллиардов баррелей, имеет всего 4250 долларов ВВП (7225 манатов – прим. ред.) на душу населения. Учитывая достаточно высокий уровень бедности и неравенства, нетрудно представить, насколько невелики доходы обычных граждан Ирана. Несмотря на то, что Иран входит в мировую тройку по энергетическим ресурсам, по уровню дохода на душу населения страна занимает лишь 131-е место. Это сравнение ясно демонстрирует, насколько плачевна социально-экономическая ситуация в Иране».

«Главным требованием протестов в Иране в последние годы стал переход от лицемерной политики режима мулл к траектории развития. Это требует фундаментальных изменений в поведении Тегерана», - подытоживает Вугар Байрамов.

Читайте по теме:

Нахчыванский международный аэропорт подвергся ударам беспилотников - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В аэропорту Нахчывана приостановлены внутренние и международные рейсы

Возбуждено уголовное дело по факту атаки иранских дронов в Нахчыване - ОБНОВЛЕНО

Трое пострадавших при ударах иранских БПЛА по Нахчывану выписаны домой

Омбудсмен Азербайджана осудила дроновые атаки Ирана