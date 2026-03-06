Президент Азербайджана поздравил руководителя Ганы с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхм Алиев направил Президенту Ганы Джону Драмани Махаме поздравительное письмо по случаю национального праздника африканской страны – Дня независимости.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на развитие отношений между Азербайджаном и Ганой, расширение нашего сотрудничества», - говорится в письме азербайджанского лидера.