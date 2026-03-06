Time: Трамп допустил возможность отправки сухопутных войск в Иран

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность отправки американских сухопутных войск в Иран в случае необходимости для достижения целей военной операции, сообщает в пятницу журнал Time.

"Трамп не исключил такой возможности. Он заявил, что, по его мнению, цели кампании могут быть достигнуты в течение четырёх-пяти недель, хотя допускает, что сроки могут затянуться. По его словам, война будет продолжаться до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты", - пишет Time, ссылаясь на слова Трампа в интервью журналу.

Как отмечает издание, в случае, если иранские власти сохранят контроль над ситуацией или подавят возможные протесты внутри страны, Вашингтон "может столкнуться с решением, которого ранее старался избегать, - направить наземные силы".

Трамп при этом подчеркнул, что не устанавливает временных рамок для операции. "У меня нет никаких временных ограничений. Я хочу довести это до конца", - добавил он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атак был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Источник: РИА Новости