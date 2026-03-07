Иран ударил по танкеру под флагом Маршалловых Островов

Иранские военные нанесли удар беспилотником по танкеру Louise P, шедшему под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

"Сегодня днем был нанесен удар при помощи беспилотника по танкеру Louise P шедшего под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе", - говорится в заявлении, которое опубликовала гостелерадиокомпания Ирана.

КСИР Ирана назвал танкер "одним из активов США".

Утром в субботу КСИР сообщал о поражении другого танкера в регионе - Prima, который проигнорировал предупреждения иранских военных о запрете передвижения и небезопасности Ормузского пролива.

Источник: РИА Новости