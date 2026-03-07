СМИ: Восстановление РЛС США, поврежденных при ударах со стороны Ирана, обойдется в более $1 млрд

Восстановление американских радиолокационных станций, выведенных из строя иранскими атаками, станет дорогостоящим и долгим процессом, сообщает издание Foreign Policy.

По данным издания, производство и поставка радаров AN/FPS-132 занимают от 5 до 8 лет и обходятся в $1,1 млрд. Модели AN/TPS-59 могут быть заменены быстрее – в течение двух лет, их стоимость варьируется от $50 до $75 млн.

Существенным фактором, осложняющим ситуацию, является зависимость производства компонентов для данных радаров от галлия, 98% мировых запасов которого сосредоточено в Китае.

Другой проблемой, по мнению издания, является интенсивный расход боеприпасов США и Израиля при ударах по Ирану.

«За первые 36 часов американо-израильской кампании против Ирана было израсходовано более 3000 высокоточных боеприпасов и перехватчиков, что выявило критическую уязвимость в цепочке поставок», — пишет FP.