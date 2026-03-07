В Иране пригрозили наказанием за публикацию фото последствий ударов США и Израиля

Министерство разведки Ирана заявило о жестких мерах против граждан, распространяющих в интернете фотографии и видеозаписи объектов, пострадавших в результате ударов США и Израиля, сообщает Al Jazeera.

По данным министерства, граждане, снимающие пораженные объекты и публикующие материалы в сети, могут быть квалифицированы как "наемники" и "солдаты Израиля", действующие как пятая колонна внутри страны.

Ведомство подчеркнуло, что будет внимательно отслеживать подобные действия и привлекать причастных к ответственности.

"Они будут сурово наказаны в соответствии с законом, в который были внесены поправки, предусматривающие суровые наказания после 12 -дневной войны с США и Израилем в июне 2025 года", - отметили в ведомстве.

Кроме того, граждан призвали информировать власти о случаях распространения фото- и видеоматериалов с мест ударов.

