В Иране пригрозили наказанием за публикацию фото последствий ударов США и Израиля
Министерство разведки Ирана заявило о жестких мерах против граждан, распространяющих в интернете фотографии и видеозаписи объектов, пострадавших в результате ударов США и Израиля, сообщает Al Jazeera.
По данным министерства, граждане, снимающие пораженные объекты и публикующие материалы в сети, могут быть квалифицированы как "наемники" и "солдаты Израиля", действующие как пятая колонна внутри страны.
Ведомство подчеркнуло, что будет внимательно отслеживать подобные действия и привлекать причастных к ответственности.
"Они будут сурово наказаны в соответствии с законом, в который были внесены поправки, предусматривающие суровые наказания после 12 -дневной войны с США и Израилем в июне 2025 года", - отметили в ведомстве.
Кроме того, граждан призвали информировать власти о случаях распространения фото- и видеоматериалов с мест ударов.
Источник: Report