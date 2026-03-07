Главы МИД Азербайджана и Узбекистана провели встречу в Стамбуле
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Стамбуле с узбекистанским коллегой Бахтиёром Саидовым на полях экстренного заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.
Об этом сообщает МИД Азербайджана.
Министры обсудили азербайджано-узбекское стратегическое партнерство, перспективы расширения сотрудничества в политической, экономической сферах и в области региональной координации, а также координацию в рамках ОТГ.
В то же время состоялся обмен мнениями в связи с продолжающейся военной эскалацией на Ближнем Востоке.
