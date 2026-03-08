ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей по всему Ирану

За последние сутки израильские истребители нанесли авиаудары по более чем 400 целям на западе и в центре Ирана.

Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Среди атакованных целей, отмечают военные, были пусковые установки баллистических ракет и объекты производства различных вооружений. С начала операции "Рык льва" были атакованы сотни пусковых установок, систем ПВО, складов вооружений и других объектов режима с целью максимального сокращения обстрелов территории Израиля, говорится в сообщении.

Военный потенциал Ирана, отмечает газета Financial Times, зависит от пусковых установок баллистических ракет. С их помощью Тегеран может бить на расстояние до 2 тыс. км. При этом США и Израиль сосредоточены именно на уничтожении этих установок с самого начала военной кампании.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Источник: Report