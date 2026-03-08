 ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей по всему Ирану | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей по всему Ирану

First News Media14:46 - Сегодня
ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей по всему Ирану

За последние сутки израильские истребители нанесли авиаудары по более чем 400 целям на западе и в центре Ирана.

Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Среди атакованных целей, отмечают военные, были пусковые установки баллистических ракет и объекты производства различных вооружений. С начала операции "Рык льва" были атакованы сотни пусковых установок, систем ПВО, складов вооружений и других объектов режима с целью максимального сокращения обстрелов территории Израиля, говорится в сообщении.

Военный потенциал Ирана, отмечает газета Financial Times, зависит от пусковых установок баллистических ракет. С их помощью Тегеран может бить на расстояние до 2 тыс. км. При этом США и Израиль сосредоточены именно на уничтожении этих установок с самого начала военной кампании.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Источник: Report

Поделиться:
169

Актуально

Политика

С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы ...

Общество

В Баку ожидаются осадки и похолодание

Общество

В Азербайджане отмечают Международный женский день

Политика

Хакан Фидан: Мы приветствуем шаги Баку и Еревана на пути к миру

В мире

В результате иранских ударов в ОАЭ погибли четыре человека

ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей по всему Ирану

Израиль призвал жителей Ливана покинуть территории к югу от реки Литани

В Иране предупредили об опасности кислотных дождей после ударов по нефтехранилищам

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Что происходит в Иране? Хроника войны

Пезешкиан принес извинения соседним странам

КСИР объявил о начале девятого этапа операции «Правдивое обещание – 4»

В России зачитан приговор Шахину Шихлинскому и братьям Сафаровым

Последние новости

В результате иранских ударов в ОАЭ погибли четыре человека

Сегодня, 15:17

ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей по всему Ирану

Сегодня, 14:46

Израиль призвал жителей Ливана покинуть территории к югу от реки Литани

Сегодня, 14:20

Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей

Сегодня, 14:04

В Азербайджане снизится видимость на ряде дорог

Сегодня, 13:50

Три казахстанских дипломата эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Сегодня, 13:38

Председатель Сената Пакистана позвонил Сахибе Гафаровой

Сегодня, 13:25

С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы граждане 67 стран

Сегодня, 13:15

В Иране предупредили об опасности кислотных дождей после ударов по нефтехранилищам

Сегодня, 13:00

Трамп заявил, что союзники Вашингтона «могут делать все, что пожелают»

Сегодня, 12:52

В Баку ожидаются осадки и похолодание

Сегодня, 12:37

Трамп заявил об уничтожении иранской военной инфраструктуры ударами США

Сегодня, 12:24

Жители Дубая скупают продукты на фоне ожидаемого дефицита - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Трамп: Война с Ираном будет длиться столько, сколько понадобится - ВИДЕО

Сегодня, 11:41

Совет экспертов Ирана достиг консенсуса по выбору верховного лидера

Сегодня, 11:26

Около 70 тыс. азербайджанских женщин были обеспечены работой в прошлом году

Сегодня, 11:10

СМИ: США и Израиль могут отправить в Иран спецназ для захвата урана

Сегодня, 10:35

Китай отверг совместное управление миром крупными державами

Сегодня, 10:07

Трамп: Переговоров с Ираном не будет

Сегодня, 09:50

В Тегеране в результате ударов по нефтехранилищу наблюдается утечка нефти

Сегодня, 09:30
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50