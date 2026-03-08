Главы МИД Алжира и Азербайджана обсудили вопросы региональной и международной безопасности

Государственный министр и глава МИД Алжира Ахмед Аттаф позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, а также по поводу ударов беспилотниками, нанесенных Ираном по Азербайджану.

Азербайджанская сторона подчеркнула, что подобные атаки являются неприемлемым шагом, направленным против суверенитета и территориальной целостности страны, и предоставила информацию о мерах, принятых в связи со сложившейся ситуацией.

Министр Ахмед Аттаф выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, заявил о недопустимости эскалации напряженности и отметил важность решения проблем на основе норм и принципов международного права, посредством диалога и дипломатических средств. Алжирский министр выразил солидарность с Азербайджаном.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Алжиром.

