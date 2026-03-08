 Глава МИД Болгарии поблагодарила Азербайджан за эвакуацию граждан из Ирана | 1news.az | Новости
Глава МИД Болгарии поблагодарила Азербайджан за эвакуацию граждан из Ирана

First News Media17:34 - Сегодня
Глава МИД Болгарии поблагодарила Азербайджан за эвакуацию граждан из Ирана

Министр иностранных дел Болгарии Надежда Нейнски позвонила главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как сообщает МИД Азербайджана, министры обсудили сложившуюся в последние дни ситуацию в сфере безопасности в регионе, в том числе атаки дронами, осуществленные Ираном против территории Азербайджана.

Надежда Нейнски осудила эти атаки, выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией и подчеркнула важность сохранения региональной стабильности. Она также поблагодарила за поддержку, оказанную при эвакуации через азербайджанскую территорию граждан Болгарии, находившихся в Иране.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией. Состоялся обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности, региональной координации и взаимодействия в рамках международных организаций.

Источник: Report

