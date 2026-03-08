СМИ: Ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения

Ядерный объект в провинции Исфахан получил в субботу серьезные повреждения в результате ударов США и Израиля.

Об этом проинформировало агентство ISNA.

По его данным, центр подвергся 7 марта ракетному обстрелу, в результате которого он "получил серьезные повреждения". При этом на настоящий момент не сообщалось о радиационном загрязнении.

Израиль и США уверены, что большая часть иранского ядерного топлива находится в подземных тоннелях в Исфахане, а оставшиеся запасы были разделены между бункерами в Фордо и Натанзе. В первые дни нынешнего конфликта США и Израиль вновь нанесли удары по входам в подземные тоннели в Исфахане и Фордо, чтобы заблокировать их и не дать иранцам вывести оттуда хранящиеся там материалы.

