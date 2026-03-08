 США при необходимости используют нефть из стратегического резерва | 1news.az | Новости
США при необходимости используют нефть из стратегического резерва

First News Media21:27 - 08 / 03 / 2026
США при необходимости используют нефть из стратегического резерва

Вашингтонская администрация при необходимости может начать продавать нефть из своего стратегического резерва для снижения ее стоимости на мировых рынках в связи с проведением военной операции против Ирана.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала CBS.

"Америка все еще располагает более чем 400 млн баррелей нефти в нашем стратегическом резерве. И конечно, ее активно добывают", - отметил он. "Мы с радостью задействуем его, если потребуется", - добавил Райт, говоря о резерве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Reuters, что Вашингтон не намерен продавать нефть из стратегического резерва. Как отмечалось в публикации, такую возможность рассматривал ряд представителей вашингтонской администрации, но глава Белого дома тогда "исключил ее".

Источник: ТАСС

