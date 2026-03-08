 Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе

First News Media23:12 - 08 / 03 / 2026
Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе

Президенты Франции и Ирана Эмманюэль Макрон и Масуд Пезешкиан договорились поддерживать контакт.

Об этом французский лидер написал в X по итогам телефонного разговора с иранским коллегой.

"Мы договорились оставаться в контакте", - написал Макрон.

Макрон отметил, что безопасность и возвращение во Францию Сесиль Колер и Жака Пари, которые в настоящее время находятся на территории посольства Франции, остаются для Парижа абсолютным приоритетом.

Он также подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона и призвал Тегеран обеспечить свободу судоходства, положив конец фактической блокаде Ормузского пролива.

Президент Франции выразил серьезную обеспокоенность развитием ядерной и баллистической программ Ирана, а также его дестабилизирующей деятельностью в регионе, которая, по его словам, стала причиной нынешнего кризиса.

Макрон отметил, что для решения этих вызовов, прекращения эскалации и сохранения мира как никогда необходим дипломатический путь.

Поделиться:
409

Актуально

Xроника

Масуд Пезешкиан позвонил Ильхаму Алиеву

Политика

С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы ...

Xроника

Макрон в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым выразил поддержку Азербайджану ...

Политика

Глава МИД Болгарии поблагодарила Азербайджан за эвакуацию граждан из Ирана

В мире

Число погибших военных США на Ближнем Востоке возросло до семи

Трамп и Стармер обсудили использование британских военных баз на Ближнем Востоке

Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе

СМИ: Новым верховным лидером Ирана вновь стал Хаменеи

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Санчес поставил действия США против Ирана в один ряд с действиями России в Украине

В России зачитан приговор Шахину Шихлинскому и братьям Сафаровым

Реза Пехлеви обратился к иранским азербайджанцам

МИД Турции вызвал посла Ирана в Анкаре после падения сбитой ракеты

Последние новости

Число погибших военных США на Ближнем Востоке возросло до семи

Сегодня, 00:04

Масуд Пезешкиан позвонил Ильхаму Алиеву

08 / 03 / 2026, 23:37

Трамп и Стармер обсудили использование британских военных баз на Ближнем Востоке

08 / 03 / 2026, 23:34

Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе

08 / 03 / 2026, 23:12

СМИ: Новым верховным лидером Ирана вновь стал Хаменеи

08 / 03 / 2026, 22:59

Турция перебросит на север Кипра 6 истребителей F-16

08 / 03 / 2026, 22:44

Фархад Мамедов: Действия Азербайджана являются открытым месседжем внутренним группам в Иране

08 / 03 / 2026, 22:27

Трамп: Без одобрения США новый верховный лидер Ирана не продержится долго

08 / 03 / 2026, 21:53

США при необходимости используют нефть из стратегического резерва

08 / 03 / 2026, 21:27

Макрон после разговора с Ильхамом Алиевым опубликовал пост на азербайджанском языке

08 / 03 / 2026, 20:58

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

08 / 03 / 2026, 20:49

С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы граждане 67 стран - ОБНОВЛЕНО

08 / 03 / 2026, 20:39

Два человека погибли и 12 пострадали в Саудовской Аравии из-за попадания снаряда в жилой дом

08 / 03 / 2026, 20:33

СМИ: Ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения

08 / 03 / 2026, 20:05

Посол Венгрии поблагодарил Азербайджан за помощь при эвакуации из Ирана

08 / 03 / 2026, 19:51

Продолжается эвакуация иностранных граждан из Ирана через Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

08 / 03 / 2026, 19:40

В Сумгайыте спасатели помогли ребёнку, оставшемуся в квартире одному

08 / 03 / 2026, 19:00

МИД Германии резко осудил атаку иранских дронов на Нахчыван

08 / 03 / 2026, 18:53

Макрон в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым выразил поддержку Азербайджану в связи с атаками Ирана

08 / 03 / 2026, 18:44

Кэролайн Ливитт: Трамп пока не планирует наземную операцию против Ирана

08 / 03 / 2026, 18:38
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50