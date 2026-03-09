 Пашинян расскажет в Европарламенте о мирном процессе с Азербайджаном | 1news.az | Новости
Пашинян расскажет в Европарламенте о мирном процессе с Азербайджаном

First News Media13:15 - Сегодня
Пашинян расскажет в Европарламенте о мирном процессе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит в Европарламенте (ЕП) в среду, сообщается на сайте ЕП.

«Выступление Пашиняна состоится в преддверии парламентских выборов в Армении 7 июня 2026 года, которые, как ожидается, определят дальнейший путь развития быстро меняющихся отношений страны с ЕС и мирного процесса с соседним Азербайджаном. Правительство Армении привержено достижению прочного мира с Баку и нормализации отношений с Турцией, сближению с Западом и возможному будущему вступлению в ЕС», - говорится на сайте.

Отмечается, что в настоящее время Евросоюз ведет диалог с Арменией по либерализации визового режима, а на 5 мая запланирован саммит ЕС-Армения.

Источник: Новости-Армения

