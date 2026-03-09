При столкновении лодки с катером у берегов Антальи погибли 14 человек

У берегов Антальи лодка, в которой плыли 14 мигрантов, на высокой скорости столкнулась с катером береговой охраны.

Нелегальные мигранты погибли, сообщило управление губернатора Антальи.

«9 марта 2026 года приблизительно около 06:00 утра (07:00 по Баку) у побережья в районе Беймелек в округе Демре [провинция Анталья] была обнаружена лодка с нелегальными мигрантами афганской национальности, включая женщин и детей. Лодка попыталась скрыться, проигнорировав приказ береговой охраны остановиться, и на высокой скорости столкнулась с судном береговой охраны, в результате чего некоторые мигранты упали за борт. Из воды были вытащены безжизненные тела 14 человек, упавших в море и погибших в результате инцидента», - говорится в заявлении офиса губернатора.

14 нелегалов смогли добраться на лодке до берега, им понадобилась медицинская помощь. Семерых мигрантов сотрудники береговой охраны спасли из воды живыми.

«Команды береговой охраны и жандармерии продолжают поисково-спасательные операции на суше, на море и в воздухе. Прокуратура начала судебное расследование, а управление губернатора - административное расследование по данному инциденту», - сообщили власти.

Источник: ТАСС