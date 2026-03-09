 В Баку задержан карманник, совершивший кражу в автобусе - ВИДЕО | 1news.az | Новости
В Баку задержан карманник, совершивший кражу в автобусе - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:48 - Сегодня
В Баку задержан карманник, совершивший кражу в автобусе - ВИДЕО

В полицию поступило сообщение о том, что в одном из маршрутных автобусов, курсирующих по столице, был украден кошелек пассажира с 200 манатами.

Сотрудниками полиции был установлен и задержан, ранее неоднократно судимый, подозреваемый в карманной краже 44-летний Джелаладдин Абдуллазаде, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе расследования выяснилось, что действия подозреваемого были зафиксированы в автобусе камерами видеонаблюдения - по данному факту продолжается расследование.

«Гражданам рекомендуется быть внимательными в общественном транспорте, следить за своими личными вещами и проявлять осторожность в местах скопления людей. В случае подобных инцидентов или при обнаружении подозрительных лиц следует немедленно сообщать в полицию» - отмечают в МВД.

