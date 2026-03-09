Гюльзар Гурбанова понесла тяжелую утрату - ФОТО

В семье заслуженной артистки Азербайджана, актрисы театра и кино Гюльзар Гурбановой произошла трагедия.

Из жизни ушла мать Г.Гурбановой, о чем актриса сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, где отметила следующее: «На мой взгляд, мать можно сравнить только со Всевышним. Для меня и то, и другое свято.

Моя мама была моим первым убежищем, первой любовью, самой чистой моей молитвой. Человек растёт, меняется, познаёт мир, но в самой глубине сердца всегда остаётся одно убежище - мама. Вот уже пять дней, как от меня ушла часть моей души. Пять дней я ищу тебя, мама. Дом пуст, но каждый его уголок наполнен воспоминаниям…».

«Пусть Всевышний дарует милость всем матерям, ушедшим из этого мира. А те, чьи мамы рядом, пусть ценят это благословение. Каждый миг, проведённый с мамой, это подарок и самое большое счастье» - подчеркивает заслуженная артистка.

Allah rəhmət eləsin!